Светофильтр Leica ND 16x E82, чёрный
Код товара : УТ-00063866
Артикул : 13059
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Гарантия производителя 2 года
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Описание
Время экспозиции является важным при съемке и воспроизведении плавного движения объектов, например водопадов. Фильтр нейтральной плотности (ND) делает это возможным даже при солнечном свете, уменьшая количество света, попадающего в объектив, что позволяет использовать более длительные выдержки. Цветопередача остается прежней, но предотвращаются нежелательные блики при экспонировании в контровом свете. Кроме того, фильтр нейтральной плотности позволяет использовать более широкие диафрагмы при съемке фотографий и видео с меньшей глубиной резкости.