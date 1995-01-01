Фильтр защищает передние элементы объективов от царапин и грязи. Эти специально разработанные цветные фильтры особенно рекомендуются для черно-белых фотографий на Leica Q2 Monochrom. Желтый, зеленый и оранжевый фильтры позволяют исследовать весь спектр эффектов света и контраста. Преобразовывая цвета в оттенки серого, цвет фильтра в исходной сцене становится светлее, а его дополнительный цвет - темнее. Это можно использовать для создания уникальных атмосферных настроений в пейзажной и портретной фотографии. В то же время многослойное покрытие уменьшает количество отражений и обеспечивает высокую передачу без виньетирования.