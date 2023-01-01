Этот фильтр предназначен для устранения розоватого, фиолетового, красноватого оттенка, которому могут подвергаться некоторые черные синтетические предметы при съемке в определенных условиях освещения, таких как лампы накаливания. Этот фильтр также может помочь защитить стекло в вашем объективе.