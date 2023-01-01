Макроконвертер для объектива Leica APO-Elmar-S 180mm f/3.5 уменьшает минимальную дистанцию фокусировки этого объектива с 1.5 до 1.1 м. Коэффициент увеличения вырастает с 1:7 до 1:4.5. Конвертер рассчитан специально для одного объектива, поэтому он не усиливает хроматические и другие виды аберраций при использовании, сохраняя высокое качество изображения.