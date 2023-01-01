Описание

Широкоугольный объектив (24 мм в 35-мм эквиваленте), обеспечивающий необходимый угол зрения для кадров с широкой перспективой: пейзажей, репортажей, уличной и интерьерной съемки. Оптимизирован для передачи максимального контраста и разрешающей способности при полностью открытой диафрагме. 2 асферических элемента обеспечивают высокую резкость от края до края кадра, также используется 5 линз с аномальной частичной дисперсией (3 из них флюоритовые с экстра-низкой дисперсией, которые исправляют хроматические аберрации) и 3 элемента с высокой рефракцией.

Виньетирование незначительное: не более 1.5 ступеней при полностью открытой диафрагме, дисторсия умеренная: 2.8% – при необходимости легко исправляется до 0 в любом современном редакторе. Подробные графики MTF можно посмотреть в файле технической информации (Инструкция).

Объектив отличается высокой скоростью фокусировки, которая осуществляется за счет перемещения задней группы линз, что сохраняет высокое качество изображения при любой дистанции фокусировки: от 0.5 м до бесконечности. Полностью металлический корпус объектива защищен от проникновения пыли и влаги.

Объектив выпускается в двух версиях: с центральным затвором (арт. 11074) или без него (арт. 11073).