Объектив Leica Elmar-S 180mm f/3.5 APO CS
Код товара : УТ-00064183
Артикул : 11053
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Leica S
Диаметр светофильтра, мм
72
Минимальное фокусное расстояние, мм
180
Относительное отверстие
1:3.5
Минимальная диафрагма
1:32
Минимальная дистанция фокусировки
1.5 м
Физические характеристики
Вес
1150 г
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда, чехол
Описание
Длиннофокусный объектив для среднеформатных камер семейства Leica S. Превосходно подходит для студийного портрета, съемки спорта в помещениях, макросъемки (с конвертером ELPRO-S 180) и других сюжетов. Объектив обеспечивает максимально возможную резкость и контрастность изображения на полностью открытой диафрагме, диафрагмирование практически не улучшает качество изображения и служит только для управления глубиной резкости. Благодаря высокой светосиле Elmar-S 180mm f/3.5 позволяет точечно навести фокус на отдельную деталь изображения и сильно размыть второстепенные элементы.
Оптическая схема включает 6 элементов с аномальной частичной дисперсией (2 из них с экстра-низкой дисперсией), что позволяет успешно корректировать хроматические аберрации оптики, вызывающие ложные цвета. 3 элемента с высокой рефракцией устраняют монохроматические аберрации. Дисторсия и виньетирование находятся на минимальном, еле заметном уровне.
Данная версия объектива оснащена центральным лепестковым затвором (CS), который обеспечивает тихое, практически бесшумное срабатывание при съемке, а также позволяет использовать более короткие выдержки при синхронизации со вспышками.
Объектив выполнен в прочном, полностью металлическом корпусе и защищен от пыли и влаги.