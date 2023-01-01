Описание

Длиннофокусный объектив для среднеформатных камер семейства Leica S. Превосходно подходит для студийного портрета, съемки спорта в помещениях, макросъемки (с конвертером ELPRO-S 180) и других сюжетов. Объектив обеспечивает максимально возможную резкость и контрастность изображения на полностью открытой диафрагме, диафрагмирование практически не улучшает качество изображения и служит только для управления глубиной резкости. Благодаря высокой светосиле Elmar-S 180mm f/3.5 позволяет точечно навести фокус на отдельную деталь изображения и сильно размыть второстепенные элементы.

Оптическая схема включает 6 элементов с аномальной частичной дисперсией (2 из них с экстра-низкой дисперсией), что позволяет успешно корректировать хроматические аберрации оптики, вызывающие ложные цвета. 3 элемента с высокой рефракцией устраняют монохроматические аберрации. Дисторсия и виньетирование находятся на минимальном, еле заметном уровне.

Данная версия объектива оснащена центральным лепестковым затвором (CS), который обеспечивает тихое, практически бесшумное срабатывание при съемке, а также позволяет использовать более короткие выдержки при синхронизации со вспышками.

Объектив выполнен в прочном, полностью металлическом корпусе и защищен от пыли и влаги.