Объектив Leica Elmar-S 180mm f/3.5 APO 11071(состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00090753 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-01-19/02 Код товара: УТ-00090753 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-01-19/02 Объектив, система Leica S Тип б/у товара Объективы Все характеристики Код товара: 155753



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации. Побелевшая резинка кольца фокусировки.

Пробег: нет информации

S/n: 4091082

Комплектация: Объектив, передняя крышка объектива, задняя крышка объектива, бленда, коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Leica S Тип б/у товара Объективы Описание Код товара: 155753



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации. Побелевшая резинка кольца фокусировки.

Пробег: нет информации

S/n: 4091082

Комплектация: Объектив, передняя крышка объектива, задняя крышка объектива, бленда, коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.