Объектив Leica TS-APO-Elmar-S 120mm f/5.6 ASPH.
Код товара : УТ-00064186
Артикул : 11079
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Leica S
Диаметр светофильтра, мм
95
Минимальное фокусное расстояние, мм
120
Относительное отверстие
1:5.6
Минимальная диафрагма
1:32
Минимальная дистанция фокусировки
0.95 м
Физические характеристики
Вес
1110 г
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, чехол
Описание
Leica TS-APO-Elmar-S 120mm f/5.6 ASPH. Фокусное расстояние соответствует 100 мм в 35-мм эквиваленте: умеренно-длиннофокусный тилт-шифт объектив. Сдвиг оси позволяет не наклонять камеру, тем самым сохраняя вертикали без искажения геометрии. Сдвиг вместе с вращением объектива позволяет создать панораму из нескольких снимков, не сдвигая камеру с ее места, и получить максимальный угол обзора. Наклон оси создает «эффект миниатюры», позволяя фотографу творчески управлять глубиной резкости. Асферический элемент корректирует сферические аберрации оптики и обеспечивает высокое качество изображения от края до края.
Как и все тилт-шифт объективы, Leica TS-APO-Elmar-S 120mm f/5.6 ASPH является полностью мануальным: и фокус, и экспозиция устанавливаются вручную.