Описание

Leica TS-APO-Elmar-S 120mm f/5.6 ASPH. Фокусное расстояние соответствует 100 мм в 35-мм эквиваленте: умеренно-длиннофокусный тилт-шифт объектив. Сдвиг оси позволяет не наклонять камеру, тем самым сохраняя вертикали без искажения геометрии. Сдвиг вместе с вращением объектива позволяет создать панораму из нескольких снимков, не сдвигая камеру с ее места, и получить максимальный угол обзора. Наклон оси создает «эффект миниатюры», позволяя фотографу творчески управлять глубиной резкости. Асферический элемент корректирует сферические аберрации оптики и обеспечивает высокое качество изображения от края до края.

Как и все тилт-шифт объективы, Leica TS-APO-Elmar-S 120mm f/5.6 ASPH является полностью мануальным: и фокус, и экспозиция устанавливаются вручную.