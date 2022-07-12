Описание

Код товара: 125409

Высококачественный макрообъектив, созданный в сотрудничестве с Leica. Оптический стабилизатор MEGA O.I.S. позволяет снимать с длительной выдержкой без штатива. Асферический элемент в оптической схеме исправляет хроматические аберрации.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5.

Комплектация: крышки, бленда.

Гарантия 14 дней.