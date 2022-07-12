Объектив Panasonic Leica DG Macro-Elmarit 45/2.8 (б.у. состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00060409
Артикул : б/у-Н1 КС 2022-07-12
Причина уценки:
Без значительных следов эксплуатации.
34 000 ₽
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Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 125409
Высококачественный макрообъектив, созданный в сотрудничестве с Leica. Оптический стабилизатор MEGA O.I.S. позволяет снимать с длительной выдержкой без штатива. Асферический элемент в оптической схеме исправляет хроматические аберрации.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5.
Комплектация: крышки, бленда.
Гарантия 14 дней.