Беззеркальный фотоаппарат Leica CL Body, чёрный (EU/ZA/RU)
Код товара : УТ-00064211
Артикул : 19345
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Характеристики
Объектив
Объектив
нет в комплекте, совместимы: L / SL / T объективы, а также линейка M и R через соответствующий адаптер
Стабилизатор изображения
оптический, в объективе (при наличии)
Фотосъёмка
Автоспуск
2 или 12 с.
Размер фотоизображения
DNG: 6016 x 4014, JPG: 6000 х 4000, 4272 х 2856, 3024 х 2016
Баланс белого
авто, 5 предустановок, 2 пользовательские установки, установка температуры в К
Серийная съемка
10 кадров/с (механический или электронный затвор, до 33 снимков JPEG+DNG или 140 JPEG)
Съёмка видео
Видеосъемка
UHD 4K 30p, Full HD 60p
Фокусировка
Функции автофокуса
по контрасту, 1 точка, зона, определение лиц, фокусировка по касанию
Матрица
Датчик изображения
23.6 х 15.7 мм CMOS
Светочувствительность
ISO 100 - 50 000
Соотношение сторон
3:2
Число эффективных пикселей, Мп
24
Прочие особенности
Дата анонса
01.01.2017
Комплектация
крышка байонета, ремень, крышка горячего башмака, аккумулятор BP-DC12, зарядное устройство BC-DC12, кабели питания
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
мультисегментный, центровзвешенный, точечный
Брекетинг экспозиции
3 кадра, +/- 3 EV с шагом 1/3 EV
Видоискатель и дисплей
Видоискатель
электронный, 2.4 млн. точек (1024 х 768), увеличение 0.74х, вынос окулярной точки 20 мм, датчик глаза
Память и интерфейсы
Карта памяти
SD, SDHC, SDXC; поддержка UHS-II
Беспроводное подключение
Wi-Fi
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор BP-DC12, прибл. 220 снимков по стандарту CIPA
Физические характеристики
Вес
403 г (с аккумулятором)
Размеры товара
131 х 78 х 45 мм
Вспышка
Внешняя вспышка
горячий башмак для вспышек Leica и совместимых, X-синхронизация 1/180 с
Описание
Новая Leica CL является воплощением традиционных ценностей, таких как терпение, настойчивость и мастерство, что особенно важно в реалиях динамично развивающегося современного мира, в котором мы живем. Leica CL – идеальный компаньон. Новая камера настолько компактная и утонченная, что легко и удобно помещается в руке и находит место в сердце каждого.
Качество изображения
Leica CL мобильная, обладает механической точностью и наилучшими техническими характеристиками. Новая камера разработана в формате универсальной системы APS-C, гарантирует выдающееся качество изображений и соответствует всем профессиональным требованиям.
EyeRes® Видоискатель
Интегрированный электронный видоискатель Leica CL с разрешением 2,36 миллионов точек дает вам полный контроль над композицией и кадром в любой ситуации.
Дизайн
Оригинальный дизайн компактной камеры Leica CL устанавливает новую веху в 100-летней истории развития камер Leica.
Концепция управления
Leica CL представляет собой интуитивно понятный инструмент. Все элементы управления расположены таким образом, что позволяет вам делать снимки, не убирая камеру от глаз.
Мобильность
Настолько миниатюрная и эргономичная, что легко и удобно помещается в любой руке. И находит место в сердце каждого.
Подключение
Встроенный модуль Wi-Fi камеры Leica CL обеспечивает беспроводную передачу изображений на смартфоны и планшеты.