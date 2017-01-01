Описание

Новая Leica CL является воплощением традиционных ценностей, таких как терпение, настойчивость и мастерство, что особенно важно в реалиях динамично развивающегося современного мира, в котором мы живем. Leica CL – идеальный компаньон. Новая камера настолько компактная и утонченная, что легко и удобно помещается в руке и находит место в сердце каждого.

Качество изображения

Leica CL мобильная, обладает механической точностью и наилучшими техническими характеристиками. Новая камера разработана в формате универсальной системы APS-C, гарантирует выдающееся качество изображений и соответствует всем профессиональным требованиям.

EyeRes® Видоискатель

Интегрированный электронный видоискатель Leica CL с разрешением 2,36 миллионов точек дает вам полный контроль над композицией и кадром в любой ситуации.

Дизайн

Оригинальный дизайн компактной камеры Leica CL устанавливает новую веху в 100-летней истории развития камер Leica.

Концепция управления

Leica CL представляет собой интуитивно понятный инструмент. Все элементы управления расположены таким образом, что позволяет вам делать снимки, не убирая камеру от глаз.

Мобильность

Настолько миниатюрная и эргономичная, что легко и удобно помещается в любой руке. И находит место в сердце каждого.

Подключение

Встроенный модуль Wi-Fi камеры Leica CL обеспечивает беспроводную передачу изображений на смартфоны и планшеты.