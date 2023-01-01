Чехол-защита Leica M10, кожа, красный
Код товара : УТ-00064046
Артикул : 24022
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
- Съемная защита экрана
- Эргономичный литой захват с передней стороны
- Оптимальная защита и полная свобода
- Все элементы управления легко доступны
- Крепление с помощью винта с рифленой головкой без использования каких-либо инструментов
Протектор из мягкой кожи красного цвета обеспечивает идеальную защиту для Leica M10. Рельефный эргономичный литой захват на передней стороне камеры облегчает управление фотоаппаратом. Съемная пленка для защиты экрана на задней стороне камеры обеспечивает гибкую адаптацию к потребностям любого фотографа.
Протектор можно прикрепить к камере с помощью специально разработанного винта с рельефной головкой без использования каких-либо инструментов. Все органы управления и функции камеры легко доступны; в сочетании с данным протектором могут использоваться дополнительные аксессуары, например ремни для переноски, кистевые ремни и упор для большого пальца.