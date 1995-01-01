Чехол Leica Halfcase для Q3, коньячный
Код товара : УТ-00072998
Артикул : 19652
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Описание
Оригинальный защитный чехол для компактной камеры Leica Q3 выполнен из натуральной кожи растительного дубления. Чехол защищает камеру от случайных ударов и от появления на корпусе царапин и потертостей. Он также улучшает захват камеры: натуральная кожа эффективно впитывает и отводит влагу, поэтому камера не скользит в руках при длительной съемке. Чехол оставляет открытым доступ ко всем органам управления, а нижняя его часть открывается для доступа к батарейному отсеку (закрывается на магнитный замок). Вы можете использовать упор для большого пальца (Thumb Support) вместе с этим чехлом.
Чехол выпускается в 3 цветах: черном, коньячно-коричневом и оливковом.