Оригинальный защитный чехол для компактной камеры Leica Q3 выполнен из натуральной кожи растительного дубления. Чехол защищает камеру от случайных ударов и от появления на корпусе царапин и потертостей. Он также улучшает захват камеры: натуральная кожа эффективно впитывает и отводит влагу, поэтому камера не скользит в руках при длительной съемке. Чехол оставляет открытым доступ ко всем органам управления, а нижняя его часть открывается для доступа к батарейному отсеку (закрывается на магнитный замок). Вы можете использовать упор для большого пальца (Thumb Support) вместе с этим чехлом.