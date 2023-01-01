Описание

Из высококачественной кожи наппа

Клапан для быстрого доступа к батарее, штифт для снятия ремня

Доступно в красном, черном, цементно-сером и каменно-сером цвете

Кожаный протектор защищает корпус вашей камеры Leica TL во всех ситуациях, возникающих при съемке, а также улучшает захват камеры. Отвечая потребностям даже самых взыскательных фотографов, камера Leica TL может предложить вам выдающийся дизайн, материалы и функции. Чехол защищает лишь необходимые элементы камеры. И оставляет снаружи все остальное. Защищает камеру, но не препятствует фотографированию. Каждая деталь идеально продумана. Кроме того, аккумулятор можно заменить, не снимая кожаный протектор.