Чехол Leica для T (Typ 701), кожаный, серый
Код товара : УТ-00005587
Артикул : 18800
12 325 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Leica 2 года
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.080
Описание
Кожаный чехол для камер Leica T. Защищает корпус фотоаппарата от повреждений (царапин, грязи), смягчает удар при случайном падении камеры. При этом чехол не препятствует комфортному использованию камеры, оставляя пользователю полный доступ ко всем ее органам управления. Благодаря использованию натуральной кожи также улучшается захват камеры, снижается вероятность ее случайного выскальзывания из рук.