Кожаный чехол для камер Leica T. Защищает корпус фотоаппарата от повреждений (царапин, грязи), смягчает удар при случайном падении камеры. При этом чехол не препятствует комфортному использованию камеры, оставляя пользователю полный доступ ко всем ее органам управления. Благодаря использованию натуральной кожи также улучшается захват камеры, снижается вероятность ее случайного выскальзывания из рук.