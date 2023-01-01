Кобура из высококачественной черной кожи обеспечивает оптимальную защиту и полную универсальность. Благодаря патентованному соединительному звену, поддерживающему использование различных углов при переноске, а также устойчивому на разрыв регулируемому ремню, камера всегда удобно прилегает к вашему телу — эту кобуру можно использовать как в летней футболке, так и в зимней стеганой куртке. Благодаря предохранительному зажиму камера всегда надежно зафиксирована в кобуре даже при быстром движении.