Чехол Leica мягкий, кожа, белый (размер S)
Код товара : УТ-00063892
Артикул : 14078
7 650 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Сумочка из мягкой высококачественной кожи защищает вашу камеру, а когда к камере прикреплен ремень для переноски, она одновременно становится вашим элегантным спутником в виде наплечной сумки.
Подходит для:
- Leica C-Lux
- Leica D-Lux
- Leica C