Тщательно продуманный чехол постоянной готовности из кожи коньячного цвета был разработан специально для защиты камер Leica M при их ношении. Благодаря функции удобного откидывания передней части камера всегда готова к съемкам. А поскольку переднюю часть можно снять полностью без каких-либо инструментов, этот чехол может также использоваться как протектор. Чехол обеспечивает свободный доступ к элементам управления на задней стороне камеры, а его нижняя часть поворачивается, упрощая замену аккумулятора и карты памяти.