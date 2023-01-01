Чехол Leica EverReady для M, M-P (Typ 240), кожа, коньяк
Код товара : УТ-00063927
Артикул : 14890
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Тщательно продуманный чехол постоянной готовности из кожи коньячного цвета был разработан специально для защиты камер Leica M при их ношении. Благодаря функции удобного откидывания передней части камера всегда готова к съемкам. А поскольку переднюю часть можно снять полностью без каких-либо инструментов, этот чехол может также использоваться как протектор. Чехол обеспечивает свободный доступ к элементам управления на задней стороне камеры, а его нижняя часть поворачивается, упрощая замену аккумулятора и карты памяти.
- Высококачественная кожа наппа
- Может также использоваться в качестве протектора без передней секции
- Элементы управления камеры легкодоступны
- Хранение и защита камер Leica M и M-P (тип 240), M Монохром (тип 246) и M (тип 262)