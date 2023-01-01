Надежные удобные чехлы постоянной готовности из кордуры с плечевым ремнем сохраняют трубу APO-Televid в целости и рабочем состоянии, в результате труба всегда у вас под рукой. Благодаря тщательно продуманной системе закрывания — с дополнительными отверстиями для переднего объектива, окуляра, фокусирующего тубуса и штативного башмака — необязательно вынимать зрительную трубу из чехла. Ее даже можно носить на плече вместе со штативом.