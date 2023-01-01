Чехол Leica EverReady для APO-TELEVID 82
Код товара : УТ-00064059
Артикул : 42314
16 210 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
- Надежный быстросъемный чехол из кордуры с ремнем для переноски
- Дополнительные отверстия для переднего объектива, окуляра, тубуса и штатива
Надежные удобные чехлы постоянной готовности из кордуры с плечевым ремнем сохраняют трубу APO-Televid в целости и рабочем состоянии, в результате труба всегда у вас под рукой. Благодаря тщательно продуманной системе закрывания — с дополнительными отверстиями для переднего объектива, окуляра, фокусирующего тубуса и штативного башмака — необязательно вынимать зрительную трубу из чехла. Ее даже можно носить на плече вместе со штативом.