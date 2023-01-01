Чехол Leica большой для камер M, кожа, чёрный
Код товара : УТ-00063928
Артикул : 14894
9 320 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Этот привлекательный черный чехол обеспечивает идеальную защиту M-камер, даже имеющих рукоятку. Он снабжен ремнем и удобными застежками на липучках. Его глубокая передняя часть позволяет вмещать камеру Leica M с объективом диаметром до 65мм и длиной до 60 мм.
- Из высококачественной кожи
- Подходит для M-камеры и M-объектива длиной до 60 мм
- Удобные застежки-липучки