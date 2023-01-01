Этот привлекательный черный чехол обеспечивает идеальную защиту M-камер, даже имеющих рукоятку. Он снабжен ремнем и удобными застежками на липучках. Его глубокая передняя часть позволяет вмещать камеру Leica M с объективом диаметром до 65мм и длиной до 60 мм.