Аккумулятор Leica BP-SCL7 для Leica M11, серебристый
Код товара : УТ-00064050
Артикул : 24029
13 370 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Оригинальный аккумулятор Leica BP-SCL7. Емкостью 1800 мАч – увеличена примерно на 64% по сравнению с предыдущей моделью (для Leica M10), что позволяет увеличить время работы между перезарядками. Также поддерживается быстрая зарядка внутри камеры через USB-C порт. Результат: максимальная производительность батареи в компактном корпусе.