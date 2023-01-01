Оригинальный аккумулятор Leica BP-SCL7. Емкостью 1800 мАч – увеличена примерно на 64% по сравнению с предыдущей моделью (для Leica M10), что позволяет увеличить время работы между перезарядками. Также поддерживается быстрая зарядка внутри камеры через USB-C порт. Результат: максимальная производительность батареи в компактном корпусе.