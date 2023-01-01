Бленда Leica для SL 28mm f/2, 35mm f/2
Код товара : УТ-00063832
Артикул : 12306
13 370 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Использование бленды предотвращает появление бликов и ореолов, увеличивает общую контрастность изображения. Кроме того, выступ бленды может защитить передний элемент объектива от случайных ударов, царапин и потертостей. Бленда для объективов: APO-Summicron-SL 35мм f/2 ASPH