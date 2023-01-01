Использование бленды ограничивает поток нежелательного бокового света, увеличивая контрастность и улучшая цветопередачу изображения. Бленда также защищает фронтальную линзу объектива от физических повреждений. Бленда для объективов: Super-Vario-Elmar-SL 16–35 мм f/3,5-4,5 ASPH.