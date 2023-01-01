Использование бленды предотвращает появление бликов и ореолов, увеличивает общую контрастность изображения. Кроме того, выступ бленды может защитить передний элемент объектива от случайных ударов, царапин и потертостей. Бленда для объективов: Leica Summarit-S, 1:2,5/70 мм, ASPH (CS)