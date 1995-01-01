Бленда Leica Q3 Lens Hood, черная
Код товара : УТ-00073000
Артикул : 19657
24 900 ₽
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Описание
Оригинальная бленда в стиле ретро для камеры Leica Q3. Также подходит для предыдущих моделей: Leica Q и Leica Q2. Устанавливается в резьбу для светофильтров. Бленда выполнена из алюминия, выпускается в 3 цветах: черном, серебристом и золотистом. Использование бленды защищает от паразитной засветки объектива, которая вызывает появление бликов и ореолов при съемке с контровым светом. Бленда также отчасти защищает переднюю линзу от физических повреждений (царапин, сколов).
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