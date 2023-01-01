Бленда Leica для M 21mm f/3.4 и 35mm f/1.4
Код товара : УТ-00063843
Артикул : 12465
17 820 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Использование бленды предотвращает появление бликов и ореолов, увеличивает общую контрастность изображения. Кроме того, выступ бленды может защитить передний элемент объектива от случайных ударов, царапин и потертостей.