Технология быстрой зарядки USB-C позволяет зарядить аккумулятор за короткий промежуток времени. В комплект входят две сетевые вилки (одна для ЕС, другая для США). USB-кабель также позволяет заряжать камеру и в автомобиле, чтобы она всегда была готова к работе.