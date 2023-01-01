Зарядное устройство Leica BC-SCL7 для Leica M11
Код товара : УТ-00064049
Артикул : 24027
11 340 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Технология быстрой зарядки USB-C позволяет зарядить аккумулятор за короткий промежуток времени. В комплект входят две сетевые вилки (одна для ЕС, другая для США). USB-кабель также позволяет заряжать камеру и в автомобиле, чтобы она всегда была готова к работе.
Совместимые аккумуляторы: BP-SCL7 (Leica M11).