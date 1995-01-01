Зарядное устройство Leica BC-SCL4 для BP-SCL4 (SL2, Q2, Q3)
Код товара : УТ-00073003
Артикул : 16065
19 900 ₽
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Зарядное устройство Leica BC-SCL4 совместимо с аккумулятором Leica BP-SCL4, который предназначен для питания определенных камер Leica. Зарядное устройство мультивольтажное, оно работает от 100-240 В переменного тока, что позволяет использовать его по всему миру. В комплекте идут 2 кабеля: с европейской и с американской вилкой.
Совместимые камеры:
- Leica SL (Typ 601)
- Leica SL2
- Leica Q2
- Leica Q3
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.