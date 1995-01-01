Зарядное устройство Leica BC-SCL4 для BP-SCL4 (SL2, Q2, Q3)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073003 Артикул : 16065

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Зарядное устройство Leica BC-SCL4 совместимо с аккумулятором Leica BP-SCL4, который предназначен для питания определенных камер Leica. Зарядное устройство мультивольтажное, оно работает от 100-240 В переменного тока, что позволяет использовать его по всему миру. В комплекте идут 2 кабеля: с европейской и с американской вилкой. Задать вопрос 19 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Зарядное устройство Leica BC-SCL4 совместимо с аккумулятором Leica BP-SCL4, который предназначен для питания определенных камер Leica. Зарядное устройство мультивольтажное, оно работает от 100-240 В переменного тока, что позволяет использовать его по всему миру. В комплекте идут 2 кабеля: с европейской и с американской вилкой. Совместимые камеры: Leica SL (Typ 601)

Leica SL2

Leica Q2

Leica Q3

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