Объектив Leica APO-Macro-Elmarit-TL 60mm f/2.8 ASPH, серебристый
Код товара : УТ-00064190
Артикул : 11087
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
L-mount
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:32
Физические характеристики
Вес
320 г
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Макрообъектив APO-Macro-Elmarit-TL 60 mm f/2.8 ASPH. обеспечивает уникальное боке и качество изображение, присущее оптике Leica. В то же время объектив позволяет получать снимки высокой контрастности с отличной резкостью на всём диапазоне фокусировки, а также при любой диафрагме. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего несколько сантиметров от переднего края корпуса, что обеспечивает коэффициент увеличения 1:1.
Объектив предназначается для камер Leica T, TL2, CL2, но также может использоваться и с полнокадровыми камерами семейства SL – в APS-C режиме.