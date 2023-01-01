Описание

Макрообъектив APO-Macro-Elmarit-TL 60 mm f/2.8 ASPH. обеспечивает уникальное боке и качество изображение, присущее оптике Leica. В то же время объектив позволяет получать снимки высокой контрастности с отличной резкостью на всём диапазоне фокусировки, а также при любой диафрагме. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего несколько сантиметров от переднего края корпуса, что обеспечивает коэффициент увеличения 1:1.

Объектив предназначается для камер Leica T, TL2, CL2, но также может использоваться и с полнокадровыми камерами семейства SL – в APS-C режиме.