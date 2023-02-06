Объектив Leica APO-Elmar-S 180mm f/3.5 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00065233
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-02-06/01
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации, потёртости на бленде, царапины до металла на зубьях ближнего хвата
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
# 4091083
В комплекте: объектив, передняя и задняя крышки, бленда.
Гарантия: 14 дней
Код товара: 130233
Тип объектива телеобъектив
Фокусное расстояние постоянное
Фокусное расстояние фикс-объектива 180 мм
Минимальное расстояние фокусировки 1.5 м
Функции внутренняя фокусировка
Углы обзора
Минимальный угол обзора 14 град.мин
Максимальный угол обзора 17 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 3.5
Минимальная диафрагма (F) 22
Крепление
Байонет Leica S
Диаметр резьбы для светофильтра 72 мм
Линзы
Число групп элементов 7
Число элементов 9
Размеры и вес
Диаметр 88 мм
Длина 151 мм
Вес 1300 г