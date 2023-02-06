Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

# 4091083

В комплекте: объектив, передняя и задняя крышки, бленда.

Гарантия: 14 дней

Код товара: 130233



Тип объектива телеобъектив

Фокусное расстояние постоянное

Фокусное расстояние фикс-объектива 180 мм

Минимальное расстояние фокусировки 1.5 м

Функции внутренняя фокусировка

Углы обзора

Минимальный угол обзора 14 град.мин

Максимальный угол обзора 17 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 3.5

Минимальная диафрагма (F) 22

Крепление

Байонет Leica S

Диаметр резьбы для светофильтра 72 мм

Линзы

Число групп элементов 7

Число элементов 9

Размеры и вес

Диаметр 88 мм

Длина 151 мм

Вес 1300 г