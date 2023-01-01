Адаптер Leica T2-Adapter M-mount
Код товара : УТ-00064061
Артикул : 42334
12 150 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Используя адаптер T2 можно установить объектив для дигископинга Leica 42308 на цифровую камеру M вместо объектива М. Он мгновенно превратит вашу зрительную трубу APO-Televid в мощный объектив для камеры с фокусным расстоянием от 855 до 3078 мм.
- Позволяет наблюдать и снимать природу с помощью камеры Leica M
- Фокусное расстояние 800 мм
- Наивысшее разрешение для макросъемки