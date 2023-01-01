Используя адаптер T2 можно установить объектив для дигископинга Leica 42308 на цифровую камеру M вместо объектива М. Он мгновенно превратит вашу зрительную трубу APO-Televid в мощный объектив для камеры с фокусным расстоянием от 855 до 3078 мм.