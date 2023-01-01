Удобство и элегантность: Кистевые ремни бережно изготовлены вручную из кожи растительного дубления, чтобы подчеркнуть естественную структуру кожи. Для всех камер M-, Q- и X (тип 113). Может использоваться для камер TL с универсальным ремешком и ушком для камер TL (18807).