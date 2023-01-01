Ремень кистевой Leica коричневый
Код товара : УТ-00043949
Артикул : 18839
7 225 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Leica 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.200
Описание
Кистевой ремень, кожа, винтажный коричневый
- Изготавливается из кожи растительного дубления
- Ручная работа
Удобство и элегантность: Кистевые ремни бережно изготовлены вручную из кожи растительного дубления, чтобы подчеркнуть естественную структуру кожи.
Для всех камер M-, Q- и X (тип 113). Может использоваться для камер TL с универсальным ремешком и ушком для камер TL (18807).