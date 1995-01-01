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Фотозонт Lastolite Umbrella Dual Duty Silver/Black/White 80 см

0 0 отзывов Код товара : 00000055094 Артикул : LL LU3223F



Зонт комбинированный: белый на отражение / белый на просвет, серебро, черный. Диаметр оси: 7.8 мм. Кол-во спиц: 8. Поверхности: белая отражающая, просветная, серебряная, черная. Задать вопрос 3 890 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Тип зонта: обычный фотозонт

Цвета: серебристый, белый на просвет, белый, черный

Диаметр, см: 80

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