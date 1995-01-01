Описание

Lastolite Ezybox Speed-Lite 2 - полноценный мини-софтбокс для накамерной вспышки. Как и большие софтбоксы для студийного света, он имеет внутреннее покрытие из серебристой металлизированной ткани, а также два рассеивателя: внутренний и внешний. Свет от вспышки, проходя через внутренний рассеиватель, рассеивается во все стороны и переотражается от стенок, затем снова рассеивается, проходя через внешний рассеиватель. Таким образом, получается избавиться от эффекта «горячего пятна», неравномерного распределения света, свойственного более простым конструкциям с единственным внешним рассеивателем.

В то же время, внешний рассеиватель можно снять для достижения более драматического эффекта, более глубоких теней (внутренний рассеиватель следует использовать всегда). Кроме того, Speed-Lite 2 имеет магнитные держатели для установки сотовых решеток или держателя с желатиновыми фильтрами (продаются отдельно). Подробные рекомендации по использованию софтбокса можно посмотреть во вкладке «Видео».

Размеры Ezybox Speed-Lite 2 позволяют использовать его на камере: наверное, это самый большой из подобных софтбоксов, который можно использовать при установке вспышки в «горячий башмак». С другой стороны, при необходимости его можно использовать и на стойке, и на выносном держателе.

Софтбоксы Lastolite стоят значительно дороже своих китайских клонов, но эта цена оправдана высоким качеством материалов и конструкции в целом. Они изготавливаются в Великобритании и обладают повышенным ресурсом, достаточным для интенсивной ежедневной работы. В сложенном положении софтбокс убирается в фирменный чехол и легко складируется в сумке или рюкзаке фотографа.