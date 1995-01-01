Описание

Серебристый параболический мега-зонт имеет серебристую отражающую поверхность для максимальной отдачи и резкого контраста, а также глубокий параболический дизайн для более сфокусированного распространения света. Зонт также оснащен белым каркасом из стекловолокна с диаметром стержня 8 мм. Диаметр купола 157 см, в сложенном виде 125 см, вес 1,1 кг. Высокое качество материалов. Спицы из стекловолокна 16 шт. Зонт комплектуется чехлом.

Параболические глубокие зонты - вершина эволюции данного светового модификатора. В отличие от обычных зонтов они устраняют высокое рассеивание и позволяют получить более направленный свет. При этом глубокие параболические зонты сохраняют удобство эксплуатации - они легко раскладываются и в сложенном состоянии не занимают много места.