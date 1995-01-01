Зонт Lastolite LL LU7908F Mega, параболический, 157 см
Код товара : УТ-00073152
Артикул : LL LU7908F
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Серебристый параболический мега-зонт имеет серебристую отражающую поверхность для максимальной отдачи и резкого контраста, а также глубокий параболический дизайн для более сфокусированного распространения света. Зонт также оснащен белым каркасом из стекловолокна с диаметром стержня 8 мм. Диаметр купола 157 см, в сложенном виде 125 см, вес 1,1 кг. Высокое качество материалов. Спицы из стекловолокна 16 шт. Зонт комплектуется чехлом.
Параболические глубокие зонты - вершина эволюции данного светового модификатора. В отличие от обычных зонтов они устраняют высокое рассеивание и позволяют получить более направленный свет. При этом глубокие параболические зонты сохраняют удобство эксплуатации - они легко раскладываются и в сложенном состоянии не занимают много места.