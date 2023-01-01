Описание

Лайткуб Cubelite позволяет фотографу контролировать освещение предметов, минимизировать тени и отделять объекты съемки от фона. Никогда не было проще сделать быстрые и четкие снимки продуктов в студии или на локации. Просто соберите Cubelite, расположите свет снаружи - и вы готовы к съемке. Cubelite был усовершенствован во многих аспектах с целью улучшить его полезные качества. • Клипсы фона вмонтированы в верхнюю часть для дополнительной высоты. • Открытое основание позволяет использовать поверхность пола, способствует легкому складыванию и помогает расположить лайткуб вокруг недвижимых предметов. • Открывающаяся передняя часть дает более широкий угол обзора.

Вес - 5.66 kg

В Сумке - Глубина - 10 cm

В Сумке - Высота - 90 cm

В Сумке - Ширина - 90 cm

Размер В Открытом Виде - 1.5m x 1.5m x 2.1m (5' x 6' x 7')

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: б.у. состояние 4 (имеются следы использования, возможны загрязнения белых поверхностей)

В комплекте: лайткуб, чехол

Гарантия: 90 дней

Код товара: 114984