Лайткуб Lastolite LL LR5287 Cubelite 1.5m x 1.5m x 2.1m ( б.у. состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00049984
Артикул : б/у Flm0008
Причина уценки:
Бывший в употреблении. Гарантия 90 дней.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней.
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Описание
Лайткуб Cubelite позволяет фотографу контролировать освещение предметов, минимизировать тени и отделять объекты съемки от фона. Никогда не было проще сделать быстрые и четкие снимки продуктов в студии или на локации. Просто соберите Cubelite, расположите свет снаружи - и вы готовы к съемке. Cubelite был усовершенствован во многих аспектах с целью улучшить его полезные качества. • Клипсы фона вмонтированы в верхнюю часть для дополнительной высоты. • Открытое основание позволяет использовать поверхность пола, способствует легкому складыванию и помогает расположить лайткуб вокруг недвижимых предметов. • Открывающаяся передняя часть дает более широкий угол обзора.
Вес - 5.66 kg
В Сумке - Глубина - 10 cm
В Сумке - Высота - 90 cm
В Сумке - Ширина - 90 cm
Размер В Открытом Виде - 1.5m x 1.5m x 2.1m (5' x 6' x 7')
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: б.у. состояние 4 (имеются следы использования, возможны загрязнения белых поверхностей)
В комплекте: лайткуб, чехол
Гарантия: 90 дней
Код товара: 114984