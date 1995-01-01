Отражатель Lastolite LL LR3651 Trigrip Diffuser 1 Stop, 75 см
Код товара : УТ-00073150
Артикул : LL LR3651
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Описание
Замещая потребность в стандартной форме рассеивателя, рассеиватели TriGrip выполнены в треугольном дизайне, который обеспечивает более крепкую и стабильную структуру. Они также оснащены эргономичной ручкой со страховочным ремешком, что позволяет их держать в одной руке. Это значит, что теперь свет можно рассеивать в самых неудобных местах и ситуациях, где раньше требовалась стойка под отражатель. Страховочный ремешок, на самом деле, позволяет вам держать TriGrip, не охватывая ручку, что сокращает нагрузку на ваше запястье и пальцы, что случается, когда надо долго держать рассеиватель.
- Размер: 75 см
- Вес: 680 г
- Цвет: белый просветной