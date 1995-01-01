Замещая потребность в стандартной форме рассеивателя, рассеиватели TriGrip выполнены в треугольном дизайне, который обеспечивает более крепкую и стабильную структуру. Они также оснащены эргономичной ручкой со страховочным ремешком, что позволяет их держать в одной руке. Это значит, что теперь свет можно рассеивать в самых неудобных местах и ситуациях, где раньше требовалась стойка под отражатель. Страховочный ремешок, на самом деле, позволяет вам держать TriGrip, не охватывая ручку, что сокращает нагрузку на ваше запястье и пальцы, что случается, когда надо долго держать рассеиватель.