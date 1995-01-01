Отражатель Lastolite LL LR3628 Trigrip, золотистый / мягкий серебряный, 75 см
Код товара : УТ-00073149
Артикул : LL LR3628
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Гарантия 1 год
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Описание
Отражатель Lastolite TriGrip золото/мягкое серебро LL LR3628, треугольный складной отражатель с ручкой, размером 75 см. Предназначен для рассеивания светового потока от источника света и обеспечения комфортных условий для создания снимков. Используется в предметной и портретной съемке, а также для подсветки отдельных участков кадра. Рукоятка и сама форма отражателя облегчают его использование без помощи ассистента, одной рукой. Серебристая поверхность обеспечивает нейтральную подсветку (без изменения температуры света), золотистая поверхность создает выраженный теплый эффект.
Отражатели – популярный и недорогой инструмент, наиболее популярный у портретных фотографов, работающих с естественным солнечным светом. С помощью отражателя вы можете эффективно устранить нежелательные тени на лице модели, а золотистая сторона может добавить теплый эффект «золотого часа». Отражатель на стальной пружине легко сворачивается в небольшой чехол и не занимает много места в багаже.
Характеристики:
- Размер: 75 см
- Вес: 680 г
- Цвет: золотистый / мягкое серебро