Описание

HaloCompact - это запатентованная концепция дизайна, которая делает повседневный отражатель и рассеиватель еще более портативными, чем когда-либо! В отличие от многих традиционных отражателей и рассеивателей, которые имеют выдвижную конструкцию со стальным ободом, HaloCompact 82 см сконструирован с использованием новой инновационной технологии RapidExoframe от Lastolite By Manfrotto.

Складная легкая алюминиевая рама быстро соединяется, а тканевое покрытие отражателя или рассеивателя просто фиксируется на раме. Продуманная конструкция RapidExoFrame позволяет разбивать раму на несколько небольших частей и вместе со сложенной тканью размещать в сумку для переноски размером всего 6,5 x 27 x 6,5 см весом всего 335 г (отражатель и футляр).

Уникальный запатентованный материал включает стандартную рассеивающую поверхность с серебряной полосой. Это означает, что HaloCompact позволяет свету проходить через рассеиватель с одной стороны и отражать свет от серебряных полос с другой стороны, что делает его уникальным рассеивателем и отражающей панелью двойного назначения.