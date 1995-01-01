Отражатель Lastolite LL LR3320 Halo Compact, Soft Silver, 82см
Код товара : УТ-00073148
Артикул : LL LR3320
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Гарантия 1 год
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Описание
HaloCompact - это запатентованная концепция дизайна, которая делает повседневный отражатель и рассеиватель еще более портативными, чем когда-либо! В отличие от многих традиционных отражателей и рассеивателей, которые имеют выдвижную конструкцию со стальным ободом, HaloCompact 82 см сконструирован с использованием новой инновационной технологии RapidExoframe от Lastolite By Manfrotto.
Складная легкая алюминиевая рама быстро соединяется, а тканевое покрытие отражателя или рассеивателя просто фиксируется на раме. Продуманная конструкция RapidExoFrame позволяет разбивать раму на несколько небольших частей и вместе со сложенной тканью размещать в сумку для переноски размером всего 6,5 x 27 x 6,5 см весом всего 335 г (отражатель и футляр).
Уникальный запатентованный материал включает стандартную рассеивающую поверхность с серебряной полосой. Это означает, что HaloCompact позволяет свету проходить через рассеиватель с одной стороны и отражать свет от серебряных полос с другой стороны, что делает его уникальным рассеивателем и отражающей панелью двойного назначения.