Серая карта Lastolite LL LR3050 Ezybalance, 18% серая / белая, 75 см
Код товара : УТ-00073151
Артикул : LL LR3050
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Гарантия 1 год
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Описание
Двухсторонняя серая карта для настройки цветового баланса. Представляет собой складную серо-белую мишень из специальной ткани. Позволяет решить вопросы, связанные с настройкой экспозиции и коррекцией цвета в различных условиях освещенности. Карта Ezybalance поможет настроить точный цветовой баланс. Выполняется настройка непосредственно перед съемкой путем наведения камеры на белую поверхность экрана. Специальная мишень дает возможность камере правильно сфокусироваться.
В сложенном виде карта имеет небольшие размеры, легко раскладывается и складывается. Его обратная сторона имеет 18% серый цвет, что позволяет настраивать и баланс белого и экспозицию для съёмки в данных условиях освещения. Экран сворачивается, после этого занимает в 3 раза меньше места, чем в развёрнутом состоянии.
- размер: 75x75 см
- цвет: серый, белый
- вес: 390 г