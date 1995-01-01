Описание

Двухсторонняя серая карта для настройки цветового баланса. Представляет собой складную серо-белую мишень из специальной ткани. Позволяет решить вопросы, связанные с настройкой экспозиции и коррекцией цвета в различных условиях освещенности. Карта Ezybalance поможет настроить точный цветовой баланс. Выполняется настройка непосредственно перед съемкой путем наведения камеры на белую поверхность экрана. Специальная мишень дает возможность камере правильно сфокусироваться.

В сложенном виде карта имеет небольшие размеры, легко раскладывается и складывается. Его обратная сторона имеет 18% серый цвет, что позволяет настраивать и баланс белого и экспозицию для съёмки в данных условиях освещения. Экран сворачивается, после этого занимает в 3 раза меньше места, чем в развёрнутом состоянии.

Характеристики: