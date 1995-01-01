Отражатель Lastolite LL LR3034, 75 см, 2 в 1, серебряный / золотой
Код товара : УТ-00073147
Артикул : LL LR3034
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Гарантия 1 год
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Описание
Складной круглый двухсторонний отражатель на стальном каркасе, золотистый / серебристый. Серебристая поверхность обеспечивает жесткий свет без изменения цветовой температуры, золотистая – делает свет значительно теплее. При перевозке компактно сворачивается в чехол. Отражатели используются в качестве вспомогательного света, который подсвечивает тени, делает их не такими глубокими. Они могут применяться как с естественным солнечным светом, так и со студийным освещением. В сложенном состоянии диаметр 30 см.
Характеристики:
- Ширина: 75 см
- Длина: 75 см
- Вес: 460 г
- Цвет отражателя: золотой, серебристый