Описание

Складная серая карта Lastolite Ezybalance облегчает настройку баланса белого: просто дайте ее в руки модели или поставьте рядом со снимаемым предметом. Это позволит вам быстро установить верный баланс по карте в самом начале съемки, чтобы применить эту настройку ко всем последующим снимкам. Карта выполнена из ткани на стальном пружинном каркасе, который складывается до приблизительно 1/3 от своего размера в раскрытом виде. Нанесенная мишень позволяет камере сфокусироваться на карте (как известно, системы автофокуса не работают на монотонных поверхностях). Обратная сторона карточки белая.

Точная настройка цветового баланса – непростая задача. Различные источники освещения, а также отражения света от окрашенных поверхностей могут давать различные оттенки красного, зеленого, синего или желтого, с которыми далеко не всегда справляется автоматика даже самых современных камер. Использование серой карты Lastolite Ezybalance позволяет вам сэкономить свое время и получить отличные фотографии или видеоролики. Приятные, естественные тона кожи при съемке портретов, точное попадание в цвет при съемке товаров для каталогов – теперь это просто.