Описание

LL LR2096 – круглый складной отражатель 5 в 1, диаметром 50 см. Состоит из каркаса с просветной тканью и двух чехлов: диффузор, золотой, белый и мягкое золото, серебро. Предназначен для рассеивания светового потока от источника света и обеспечения комфортных условий для создания снимков.

Серебристая поверхность отражателя используется для отражения жестким светом, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. Высокий коэффициент отражения делают эту поверхность одной из часто используемых, найдет применение даже в пасмурную погоду. Золотистая поверхность придает отраженному свету золотистые тона, добавляет теплого света в сцену. Используется для получения эффекта легкого загара кожи фотографируемого и других творческих замыслов.

Белая отражающая поверхность позволяет получить равномерный и мягкий световой поток для подсветки теней и выравнивания светотеневого рисунка, используется как заполняющий источник. Не искажает цветовую температуру источника освещения. Белая на просвет ткань рассеивает проходящий сквозь нее световой поток от вспышки и равномерно освещает объект съемки увеличенной площадью излучения. Таким образом, резкий точечный свет, излучаемый при срабатывании фотовспышки, преобразуется в достаточно мягкий световой поток, излучаемый с большей площади. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки.

