Фон Lastolite LL LB5718, складной, окисленный металл / контейнер, 150х210 см
Код товара : УТ-00073153
Артикул : LL LB5718
20 390 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Описание
Складные фоны серии Urban позволяют вам мгновенно создавать «уличные декорации». Неважно, где вы находитесь, в студии или дома у клиента. Каждый двухсторонний фон имеет свое собственное урбан-настроение и может быстро добавить новое измерение в вашу портретную съемку. Вам больше не придется напряженно искать локации или зависеть от погоды. В серии доступны 8 разных двухсторонних панелей, и все фоны складываются втрое от первоначального размера.
Характеристики:
- Длина: 210 см
- Ширина: 150 см
- Вес: 3,6 кг
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