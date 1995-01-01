Складные фоны серии Urban позволяют вам мгновенно создавать «уличные декорации». Неважно, где вы находитесь, в студии или дома у клиента. Каждый двухсторонний фон имеет свое собственное урбан-настроение и может быстро добавить новое измерение в вашу портретную съемку. Вам больше не придется напряженно искать локации или зависеть от погоды. В серии доступны 8 разных двухсторонних панелей, и все фоны складываются втрое от первоначального размера.