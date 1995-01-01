Монтажные кольца Laowa Aurogon 2x Lens Tube Slip Ring
Код товара : УТ-00072821
Артикул : VEAURING
4 990 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Кольца Lens Tube Slip Ring для объектива Laowa Aurogon позволяют прочно зафиксировать его на макрорельсах или длинных штативных площадках, благодаря чему исключаются колебания, дрожание изображения во время съемки. Кольца металлические, с резиновыми прокладками, которые предотвращают вращение или проскальзывание колец. Затягиваются на объективе с помощью шестигранного ключа (в комплекте).
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