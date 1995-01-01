Монтажные кольца Laowa Aurogon 2x Lens Tube Slip Ring

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072821 Артикул : VEAURING

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Кольца Lens Tube Slip Ring для объектива Laowa Aurogon позволяют прочно зафиксировать его на макрорельсах или длинных штативных площадках, благодаря чему исключаются колебания, дрожание изображения во время съемки. Кольца металлические, с резиновыми прокладками, которые предотвращают вращение или проскальзывание колец. Затягиваются на объективе с помощью шестигранного ключа (в комплекте). Задать вопрос 4 990 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Кольца Lens Tube Slip Ring для объектива Laowa Aurogon позволяют прочно зафиксировать его на макрорельсах или длинных штативных площадках, благодаря чему исключаются колебания, дрожание изображения во время съемки. Кольца металлические, с резиновыми прокладками, которые предотвращают вращение или проскальзывание колец. Затягиваются на объективе с помощью шестигранного ключа (в комплекте).

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