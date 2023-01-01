Описание

Очень «светлый» широкоугольный объектив для фотосъемки и записи видео с завораживающим размытием фона. Один из тех объективов, которые называют «боке-мастер»: размытие фона очень мягкое, без «нервозности», контуризации или луковой структуры бликов. Благодаря широкому углу поля зрения он отлично подходит для портретов в полный рост или групповых снимков: добиться сильного и мягкого размытия с фокусным 50 или 85 мм несложно, но при фокусном 35 мм очень немногие объективы смогут не только размыть фон, но и сделать это без раздражающих артефактов.

Argus 35mm f/0.95 FF является одним из самых резких объективов со светосилой f/0.95, хотя, конечно, надо понимать, что при 100% увеличении вы не увидите чудес. Однако при просмотре в обычном масштабе снимки выглядят вполне резкими – при условии, что вам удалось точно попасть в фокус, глубина резкости очень маленькая. При постепенном диафрагмировании до f/1.4 - f/2.8 - f/4 резкая область распространяется от центра к самым краям изображения: при f/5.6-f/8 изображение получается резким от края до края, что можно использовать как в пейзажной фотографии, так и, например, в студийном портрете или fashion-съемке.

Хроматические аберрации заметны достаточно сильно, но то же самое можно сказать и про другие объектив со светосилой f/0.95 - f/1.2. К счастью, они по большей части легко исправляются современными фоторедакторами или даже самой камерой. Линейная дисторсия практически отсутствует (есть небольшие подушкообразные искажения). Виньетирование по краям кадра на открытой диафрагме достаточно сильное - около 3 ступеней, но, опять же, для полнокадрового объектива с f/0.95 это считается нормальным. При съемке с контровым светом можно поймать блики: линзы покрыты многослойным просветлением и в комплекте идет лепестковая бленда, но это не всегда помогает. При съемке звездного неба объектив демонстрирует достаточно невысокий уровень комы, что делает его пригодным для астрофотографии.

Всего оптическая схема состоит из 13 элементов в 9 группах, 1 из них является асферическим, 1 низкодисперсионным и еще 4 - со сверхвысокой рефракцией.

Laowa Argus 35mm f/0.95 FF выполнен в полностью металлическом корпусе. Размеры очень небольшие, особенно если сравнивать, например, с Sigma 35mm f/1.2 DG DN Art. У кольца фокусировки очень длинный ход – 270°, что позволяет точно наводить фокус. Автоматическая фокусировка не поддерживается, объектив полностью мануальный, без чипа (вы можете использовать ассистирующие функции вашей камеры, такие как фокус-пикинг). Минимальная дистанция фокусировки составляет 0.5 м. Использование двух плавающих групп линз в оптической схеме позволяет добиваться резкого изображения на разных дистанциях съемки. Фокусировка внутренняя, из корпуса ничего не выезжает.

Кольцо диафрагмы имеет переключатель: оно может вращаться или с отсечками по полной ступени (что будет удобно для фотографов), или плавно (что хорошо для съемки видео). Благодаря своим 15 лепесткам диафрагма создает практически идеально круглое отверстие не только в открытом положении, но и при закрытии на несколько ступеней (f/4 - f/5.6).

Объективы такого типа (f/0.95) обычно приобретаются с одной основной задачей: съемка с красивым размытием фона. С этой задачей Argus 35mm f/0.95 справляется успешно, боке очень приятное. При этом ему удается обеспечить приемлемую резкость при съемке с f/0.95.