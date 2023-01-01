Описание

Основным отличием Laowa Argus 33mm f/0.95 от других объективов китайских брендов с диафрагмой f/0.95 является апохроматический дизайн, который практически полностью исправляет хроматические аберрации, то есть фиолетовые и зеленые ложные цвета, которые могут проявляться и в виде четкой каймы, и в виде цветового сдвига в расфокусированной области. Argus хорошо справляется с данным видом аберраций, судя по независимым обзорам.

Резкость находится на отличном уровне в центре и плавно снижается к краям кадра. Конечно, при условии, что вы точно попали в фокус, поскольку объектив мануальный, а глубина резкости при f/0.95 чрезвычайно мала. При диафрагмировании до 1.2 - 1.8 попадать в фокус становится значительно легче, но при этом, конечно, всегда приятно иметь возможность открыть до f/0.95 – для создания творческого «эффекта сновидения». Ход фокусировочного кольца очень длинный: около 270°, что помогает при фокусировке. Кольцо вращается с ощутимым сопротивлением. Отметим, что у объектива практически отсутствует эффект «дыхания фокуса», то есть при переводе фокуса с близкого объекта на дальний и обратно границы кадра не изменяются.

Кольцо диафрагмы вращается плавно, без отсечек по ступеням – объектив оптимизирован для съемки видео. Оно достаточно тугое для того, чтобы минимизировать возможность случайного поворота во время использования. Объектив не имеет электронных контактов, поэтому камера не видит, какая диафрагма установлена, нужно смотреть на корпус.

Laowa Argus 33mm f/0.95 выполнен в полностью металлическом корпусе с металлической же блендой. Все маркировки на корпусе сделаны с помощью лазерной гравировки, то есть устойчивы к истиранию со временем. Защита от пыли и влаги отсутствует.

Как можно видеть из примеров снимков, объектив обладает приятным боке (характером размытия расфокусированных областей). Размытие плавное, без резких линий и контуризации. Источники света передаются в виде округлых дисков: на открытой диафрагме они овальные (из-за виньетирования). Виньетирование присутствует в умеренном виде - менее 2 ступеней.

В целом, это очень качественный художественный объектив для камер APS-C формата.