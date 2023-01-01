Описание

Очень «светлый» стандартный объектив для фотосъемки и записи видео с завораживающим размытием фона. Один из тех объективов, которые называют «боке-мастер»: размытие фона очень мягкое, без «нервозности», контуризации или луковой структуры бликов. Объектив достаточно резок даже при полностью открытой диафрагме: вполне достаточно для 4К видео или для просмотра фотографий в обычном масштабе, без 100% увеличения. При закрытии до f/2 или f/2.8 он работает как классический резкий 50-мм объектив.

Объектив апохроматический (APO) – это означает, что хроматические аберрации у него находятся на очень низком, едва заметном уровне. Argus 25mm f/0.95 выполнен в металлическом корпусе, что обеспечивает высокую надежность, а также термостабильность при различных температурах. Защиты от пыли и влаги здесь нет, как нет и электронных контактов: объектив полностью мануальный. Кольцо фокусировки широкое и имеет очень длинный ход – около 270°. Кольцо диафрагмы вращается без ступеней, плавно, но с достаточно хорошим сопротивлением, чтобы вы не могли сдвинуть его случайно.

В целом, понятно, что объективы такого типа (f/0.95) обычно приобретаются с одной основной задачей: съемка с красивым и сильным размытием фона, ради чего покупатели готовы мириться с некоторой потерей контраста и аберрациями на открытой диафрагме. С этой задачей Argus 25mm f/0.95 справляется успешно: боке очень приятное, при этом ему удается обеспечить хорошую, приемлемую резкость при съемке с f/0.95. Он также хорошо подойдет для съемки вечерних и ночных сюжетов с очень низкой освещенностью: высокая светосила позволит использовать его там, где запрещена вспышка или другие искусственные источники света.