Объектив Laowa 9mm f/2.8 Zero-D MFT (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00070750
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-10-11/01
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации
33 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 135750
Тип объектива
широкоугольный
Фокусное расстояние
постоянное
Байонет
MFT
Макс. фокусное расстояние
2.8 мм
Фокусное расстояние
9 мм
Диафрагма
f/2.8
Функции
только для неполнокадровых фотоаппаратов
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные следы эксплуатации.
s\n: 017374
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, чехол, документация, коробка.
Гарантия 90 дней.