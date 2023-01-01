Описание

Очень компактный сверхширокоугольный объектив с исправленной дисторсией: отличный выбор для пейзажа, интерьеров, архитектуры, уличной съемки и так далее. Объектив выполнен в качественном, полностью металлическом корпусе, а сложная оптическая схема обеспечивает высокую резкость почти по всему полю кадра, падение заметно только на самых краях изображения, и оно быстро выправляется при диафрагмировании на 1 ступень, до f/4. Дальнейшее закрытие диафрагмы не оказывает значительного влияния.

Zero-D означает Zero Distortion, «нулевая дисторсия». Серия Zero-D – гордость Laowa. Несмотря на очень широкий охват (один из самых широких для APS-C формата, не считая фишай-объективы), объектив полностью «прямоугольный», т.е. не искажает ни вертикальные, ни горизонтальные линии. Наиболее удивительно, что в век цифровых решений он делает это старым, чисто оптическим способом. Остаточную дисторсию (порядка 0.5%) легко удалить в фоторедакторе, как и довольно сильное виньетирование (около 4 ступеней на f/2.8) – для этого Laowa выкладывает на своем сайте профили объектива. Загрузите их в редактор, и дальнейшая коррекция станет делом пары кликов. Хроматические аберрации у Laowa 9mm f/2.8 не бросаются в глаза: на уровне 1 пикселя в ширину.

Диафргагма объектива 7-лепестковая – создает красивые 14-конечные звездочки от источников света в кадре при закрытии до f/5.6 и далее. Просветляющее покрытие Laowa, которое даже имеет собственное имя Frog Eye Coating, известно за хорошую стойкость к бликам и ореолам при контровом свете. В комплекте идет небольшая металлическая бленда, съемная. Несмотря на сверхширокий угол обзора, объектив можно использовать с недорогими 49-мм светофильтрами. Кольцо фокусировки вращается плавно и с большим ходом, минимальная дистанция фокусировки составляет всего 12 см – т.е. вы можете фокусироваться на объектах всего в 5-6 см от передней линзы. Кольцо диафрагмы вращается с отсечками по целой ступени экспозиции. Благодаря прямой механической связи фокусировочного кольца с блоком линз, объектив отлично подходит для видеографии: он без проблем работает с внешними моторами фокусировки. А вот собственного мотора у него нет: как и другие объективы Laowa, он полностью мануальный. Нет и электронной связи с камерой, поэтому камера не видит выбранную диафрагму и не сохраняет модель объектива в EXIF.